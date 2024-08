Un’altra strage di bambini a Gaza Raid di Israele contro una scuola | Nascondeva un covo di terroristi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Una nuova giornata di sangue, – un centinaio le vittime palestinesi, nell’interminabile conflitto a– rischia di sconvolgere una forte iniziativa diplomatica centrata su un summit – da tenersi il 15 agosto, in Egitto o nel Qatar – per definire una volta per tutte una tregua e la liberazione scaglionata dei 115 ostaggi israeliani. Su quel vertice pesa inoltre l’incognita di attacchi incombentiin risposta alle eliminazioni a Teheran di Ismail Haniyeh (Hamas) e, a Beirut, di Fuad Shukr (Hezbollah). L’intenso lavorio delle diplomazie di varie Paesi, Usa in testa, per calmare le acque è stato messo ieri a dura a prova quando tre forti esplosioni hanno investito la moschea dellaal-Tabaeen aCity, durante le preghiere del primo mattino. ‘"Quel nuovo massacro – ha affermato Hamas – è un crimine orrendo, avendo colpito un luogo che alloggiava sfollati.