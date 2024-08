Processo storico a San Mauro Pascoli libro Cuore assolto | De Amicis esalta il bene e l’altruismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) San(Forlì Cesena), 11 agosto 2024 –con 443 voti e 126 contrari il" di Edmondo De. Il tradizionaledel 10 agosto a Villa Torlonia a Sanha deciso di metterlo alla sbarra in qualità di imputato. "", è stato il tema di questo evento dell’estate, promosso da Samindustria, che da 24 anni mette sotto torchio un personaggio, un tema o un periodo chiave della storia dell’umanità. A decidere il verdetto è stato il pubblico munito di paletta. Pubblicato dall’editore Treves nel 1886, il volume è stato un vero e proprio best seller di fine Ottocento, tanto da toccare la centesima edizione appena quattro anni dopo. Solo Pinocchio e ildell’Artusi sono arrivati a tanto in quegli anni, accomunati poi dal successo proseguito anche nei decenni successivi.