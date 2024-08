Omicidio Biagi Boccaccini libero Così l’idraulico divenne terrorista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Simoneè un uomo. Il brigatista, braccio destro di Roberto Morandi, è uscito venerdì dal carcere di Alessandria, dove ha chiuso i suoi debiti con la giustizia. Quelli con la sua coscienza, invece, sono un conto a parte, di cui non è dato sapere. L’ex idraulico del Comune di Firenze stava scontando 25 anni e 10 mesi, per banda armata a Roma e per l’del giuslavurista Marco, ucciso sotto casa sua, in via Valdonica, la sera del 19 marzo 2002. Il ‘compagno Carlo’ non aveva preso l’ergastolo come gli altri brigatisti perché, all’epoca delle indagini, gli inquirenti non erano riusciti a dimostrare che quella sera fosse anche lui a Bologna. C’era, invece, una settimana prima. Il giorno in cui le Nuove Br avevano stabilito di giustiziare Marcoera stato infatti fissato per il 12 marzo.