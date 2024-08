Napoli | Osimhen blocca Lukaku Conte in ansia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti L’incerta soluzione della vicendaè il freno a mano tirato della nuova gestione delche De Laurentiis ha affidato all’ossessione della vittoria che Antonioporta con se’ per infiammare le ambizioni di squadre e tifosi. Come e’ successo con Juve, Chelsea e Inter, con lui i risultati arrivano, ma pretende il massimo da società e giocatori. Del resto, dopo il flop del 2024 (37 punti in meno rispetto all’anno scudetto) si può solo migliorare. Ma il ritardo dell’arrivo di altri rinforzi condiziona, come dimostra la vittoria stiracchiata ai rigori di ieri contro il Modena in Coppa Italia.ha cominciatondo la partenza di capitan Di Lorenzo (rassicurandolo dopo il disastro europeo) e Kvara. Poi si e’ occupato della ricostruzione difensiva, che e’ sopravvissuta all’addio di Koulibaly ma non a quello di Kim.