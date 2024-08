Napoli Natan al Verona Il Bologna vuole Ngonge Si delinea il mercato in uscita

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilvaluta il prestito dialinteressato a. Conte rivede la rosa, Manna al lavoro sulin. Ilindelprende forma. Dopo le partenze di Ostigard e Lindstrom, altri due azzurri potrebbero lasciare la squadra nei prossimi giorni. Calciopiace al, si lavora al prestito Il Mattino svela i piani del club: “L’asse con ilpotrebbe convincere l’Hellas a prendere in prestito“. Il difensore brasiliano, poco utilizzato da Conte in questo precampionato, potrebbe trovare in Veneto lo spazio per crescere e maturare.su, l’exnon convince Conte “C’è anche la questione, pagato 18 milioni e anche lui poco convincente“, riporta Il Mattino. L’attaccante belga, arrivato a gennaio, non sembra rientrare nei piani di Conte.