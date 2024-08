Motociclismo il 47enne Javier Alvarez è morto in un incidente nel GP di velocità a La Bañeza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Lutto nel mondo del: lo spagnolonel corso del GP dia La(Leon). Ilgaliziano, come riportano i testimoni, ha avuto unmortale mentre stava terminando la sessione di allenamento, andando a sbattere contro le barriere di protezione dopo aver perso il controllo della moto in curva. “Più che un pilota,è stato un amico molto stretto, una persona appassionata. In questo momento duro, il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno ai familiari e a tutti i suoi cari”, il messaggio del team MMG Racing, per il qualegareggiava nella categoria Moto3. Nonostante questa tragedia, la giunta direttiva del Motoclub della località spagnolo che deciso che l’evento proseguirà: una decisione presa insieme ai partecipanti, e dovuta soprattutto all’importanza che la prova ha a livello nazionale e mondiale.