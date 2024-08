Míchel | In questo momento non ho le idee chiare né sulla squadra né sul modo di giocare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) 2024-08-11 12:01:29 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Il Girona ha chiuso il precampionato contro il Bournemouth con l’amaro in bocca e con una certa preoccupazione nell’aria. Lanon ha mostrato, neanche lontanamente, il gioco che ha stupito la maggior parte dei tifosi. È vero che c’è margine di miglioramento, ma anche che giovedì prossimo i biancorossi inizieranno il campionato nel sempre impegnativo Benito Villamarín contro il Betis. Infortunati, giocatori agli Europei, alle Olimpiadi, gli acquisti sono arrivati ??tardi Michel C’è ancora del lavoro da fare In società c’è lavoro in campo, ma anche negli uffici con cinque-sei acquisti da fare: “Il precampionato è stato brutto, non siamo riusciti a stare con tutti i giocatori.