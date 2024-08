Masters 1000 Montreal 2024 Sinner | Rublev ha meritato spero di essere al 100% per gli Us Open

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Andrey ha giocato meglio nei momenti importanti e hadi vincere. Io ho avuto alcune chance anch’io all’inizio del terzo, c’è stata un po’ di tensione nel primo game, sono cose che possono capitare”. Jannikcommenta così in conferenza stampa la sconfitta subita per mano di Andreynei quarti a. “Il livello di fiducia cambia molto quando hai alcune chances, non le sfrutti e poi subisci il break. Poiha servito molto bene per tutto il terzo set, bisogna accettarlo. Anche se è finita così, questo quarto è un buon risultato, considerando la mia condizione”. “Sono stato a letto per diversi giorni, giocare due match non è stato facile per nessuno e non è una cosa a cui siamo abituati di solito.