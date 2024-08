LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Razgatl?o?lu al comando Ducati lotta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Bulega agguanta ilin curva 1-2, Lowes cede il passo ed ora dovrà vedersela con Iannone. Bautista resta secondo a +1.219 dalla vetta. -11 Bulega tenta di avvicinarsi a Lowes per la terza piazza. Discorso differente, invece, per Razgatl?o?lu, leader con 1 secondo su Lowes. -12 Crisi per van der Mark che perde la posizione su Bulega e su Iannone. L’olandese di BMW perde terreno ed ora dovrà vedersela anche con Patrucci. -13 Bautista passa Lowes, van der Markper il quarto posto con Bulega e Iannone. Il n. 1 ditenta disperatamente di recuperare su Razgatl?o?lu che ha già un secondo di vantaggio. -13 Manca un’alettone nella zona anteriore sinistra della BMW n. 54 di Toprak Razgatl?o?lu. Il turco ha perso l’appendice aereodinamica sul rettilineo principale durante il sorpasso su Lowes per il primato provvisorio.