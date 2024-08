Le acque della piscina sono agitate Lo sfogo poi la pace con il sindaco | Pronti a sanare vecchie questioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)per lacomunale di Empoli. C’è voluto uno scambio di battute social con ilMantellassi per far rientrare la questione, dopo che Giovanni Pistelli, allenatore di Ginevra Taddeucci (bronzo nel nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi), si era lasciato andare a una lunga riflessione di. Ma andiamo con ordine. A far scattare l’innesco era stato proprio un post di Mantellassi nel quale si congratulava con la nuotatrice per l’impresa compiuta nella Senna: "Grandi appluasi per Ginevra Taddeucci, bronzo nel nuoto di fondo di 10 chilometri alle Olimpiadi! Fiorentina, nata e cresciuta sportivamente a Empoli nella Tnt Nuoto. Che orgoglio bravissima".