La procedura è simile allora meglio la Regione Con l’Emilia ci rimettiamo

(Di domenica 11 agosto 2024) Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio Forlì, perché ha lanciato la proposta dellaRomagna? "Ho considerato la pochissima attenzione che lariserva al nostro territorio. Noi oggi ci troviamo con una composizione fortemente sbilanciata a favore del territorio emiliano, considerando però che dal punto di vista economico e delle infrastrutture la Romagna è quasi al livello del". Per avere ‘maggior peso’ non basterebbe avere una provincia unica di Romagna? "Avere una unica provincia ha un iterche avere latanto vale avere quest’ultima. Anche perché sarebbe più semplice in realtà". Cioè? "Una sola provincia significa abolire due prefetture, due questure, unificare la Camera di Commercio. Con laqueste rimarrebbero tutte. Inoltre le province sono state depotenziate con la riforma Delrio".