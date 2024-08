Juve Gonzalez in prestito con obbligo | Besiktas su Chiesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Torino, 11 agosto 2024 – Lamuove le pedine in attacco ed è vicina a un grande colpo in entrata. Nicoè ad un passo dai colori bianconeri, tra l’altro con una formula che non appesantisce eccessivamente il bilancio del club e consente un pagamento dilazionato nel tempo. Via dunque al tridente composto da Vlahovic perno centrale con Yldiz ea supporto. La Fiorentina ha accettato le condizioni di vendita. In uscita resta Federico, cercato dai turchi dela 30 milionintus e Fiorentina sarebbero a un passo dall’accordo per il passaggio di Nicoin bianconero. L’argentino è dunque vicinissimo a vestire i colori dellantus che piazza un importante acquisto offensivo.