Inter un’idea dovrebbe prendere quota per la difesa | crescita costante!

(Di domenica 11 agosto 2024) L’potrebbe ragionare, alla luce delle sue difficoltà sul fronte del mercato in entrata per la, su un’ipotesi già presente in casa. L’IPOTESI – Se un dato positivo è stato offerto dal precampionato estivo dell’, di certo, esso ha a che fare con il rendimento di Yann Bisseck sia inche nella costruzione dell’azione. Il difensore tedesco è stato il leader dellanerazzurra sia nelle prime amichevoli, in cui è stato assente il blocco italiano impegnato precedentemente agli Europei, sia nelle ultime, in cui sono tornati sia Francesco Acerbi che Alessandro Bastoni. Il valore del rendimento dell’ex Aarhus è sotto gli occhi di tutti, ma la sua personalità non finisce mai di stupire per i confini sempre più ampi che sembra dimostrare nel tempo.