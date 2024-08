Godo obiettivo pareggio Occhio però alle assenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Torna in campo il Baseball, oggi nel doppio confronto (ore 11 e 15,30) al "Tassina" di Rovigo per la quarta giornata della Poule Retrocessione. Dueimportanti tra le file dei ravennati, quelle degli squalificati Bucchi e Galeotti, solitamente lanciatore partente nella gara degli italiani e, dunque, sostituito da Focchi, mentre nella gara degli stranieri sarà come sempre Abel Campos a salire sul monte per i romagnoli. Rovigo ha giocato un solo weekend e dovrà recuperare la doppia sfida di Rimini rinviata lo scorso turno. Ma i veneti hanno già riposato, visto che hanno vinto il loro girone della prima fase (14-6 il bilancio) e hanno partecipato al turno preliminare, perdendo con un doppio 2-0 contro sia Reggio Emilia (0-7 e 1-5), sia contro Grosseto (2-19 e 1-8) e, dunque, scivolando nella Poule Retrocessione.