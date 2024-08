Giocato con coraggio Ma manca chi segna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Partiamo dal presupposto che perdere la partita con il Genoa e non passare il turno ci fa male e ci dispiace, però ho visto una squadra che ha avutoe che crede in quello che fa. In certi momenti non abbiamo fatto bene, come negli ultimi 20 minuti del primo tempo quando ci siamo abbassati troppo, in altri invece siamo andati meglio anche se dobbiamo metterci più qualità". L’analisi di mister Viali dopo l’eliminazione in Coppa Italia è molto lucida e precisa. Quando parla di ‘qualità’ il pensiero va automaticamente agli ultimi 20-30 metri e ad un paio di ripartenze in cui alla Reggiana èto l’istinto del killer. Gondo ha fatto la solita partita di grande generosità, ma ha sprecato un paio di ottime occasioni per sé e per i compagni. Lì davanti, non è un mistero, servono (almeno) due-tre rinforzi.