Donna di 90 anni pontina investita in retromarcia da un 84enne | è in prognosi riservata al Goretti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 11 agosto 2024) Sabato mattina, unadi 90è statada un’auto inmentre camminava sul marciapiede in via della Stazione a Latina Scalo. L’automobilista, un uomo di 84, ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della. L’anziana è stata trasportata in codice rosso al Santa Mariadi Latina, dove è ricoverata in. Omissione di soccorso e lesioni Il conducente, in stato di choc, si è allontanato dopo aver chiamato i soccorsi, ma è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni. La Polizia Locale sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolodi 90inda un: è inalproviene da Dayitalianews.