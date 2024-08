Chiusure e cambi orario Uffici comunali L’estate entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)estivo anche per i servizidi Figline e Incisa Valdarno, con variazioni orarie nei giorni cli di agosto, sia in base allo svuotamento della città previsto per le vacanze, sia per permettere ai dipendenti di andare in ferie a turno. Nel dettaglio le biblioteche"Marsilio Ficino" di Figline e "Gilberto Rovai" di Incisa rimarranno chiuse al pubblico dal 5 al 20 agosto; i libri da restituire in questo periodo, potranno essere riportati dal 21. Glidei palazzi municipali sia di Figline che di Incisa saranno aperti solo la mattina in8,30-13,30 dal lunedì al venerdì fino al 22 agosto. Chiusi tutti i pomeriggi. Lo sportello badanti sarà aperto solo su appuntamento in15,30-18,30 il 29 agosto e il 12 e 26 settembre chiamando il numero 345.5678449 nei giorni precedenti.