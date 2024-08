Berlinguer e Almirante eredi di due storie da capire reciprocamente Non da demonizzare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024) È vero: sulla rive droite c’è sempre stata un’attrazione per la figura di Enrico. È stato sicuramente decisivo l’omaggio che gli tributò Giorgio– ricambiato nel momento in cui toccò a lui, da Nilde Iotti e Giancarlo Pajetta – leader storico della destra italiana, quando il segretario del Pci morì. E in quel modo; anche quella fine ha contribuito a creare il mito: su un palco, in un comizio, interprete della politica vissuta come vocazione e missione, che accomunava le due ali del mondo politico, distante da un certo modo di fare politica centrista: immaginato picaresco, modello Tartuffe; quasi “a cercar la bella morte”, un’estetica fatta propria dalla destra, ben oltre il racconto di Mazzantini senior, papà di Margaret e Giselda.