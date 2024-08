Ancora in corso le ricerche dell’uomo scomparso da San Lorenzello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche la giornata di domenica è ormai quasi passata ma non vi sono tracce di F. S. 77enne dalle 12:00 di sabato s. Anche oggi lesono state infruttuose. Le ipotesi in base alle quali lavorano le Autorità competenti sono al più ampio raggio. L’uomo potrebbe essersi perso sulle colline di Guardia Sanframondi in quanto non risulta che possedesse un’autovettura o altro mezzo di trasporto, ma essendo stato agganciato il suo cellullare da una cella telefonica della città normanna, si presume che l’uomo si possatrovare nell’area. D’altra parte se davvero l’uomo si sposta a piedi la distanza che intercorre tra San, dove l’anziano si trovava da qualche giorno in visita alla sorella, e la città di Guardia Sanframondi è comunque notevole per una persona di una certa età che si sposta con il clima torrido di queste giornate.