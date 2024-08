Amichevoli Inter 2024-2025 | tutti i risultati e gli highlights

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Si è chiuso oggi, con il pareggio per 1-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea, il percorso delledell’nel precampionato. Di seguito il resoconto dell’estate nerazzurra, cone gli. LA PREPARAZIONE – L’chiude le sue seiprecampionato con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Indicazioni altalenanti dopo i due test a porte chiuse ad Appiano Gentile, quelli contro Lugano e Pergolettese che erano poco più di semplici sgambate. A parte la gara col Las Palmas, l’unica vinta bene per 3-0, sono arrivati i pareggi per 1-1 allo scadere contro Pisa (evitando la sconfitta) e Chelsea (vedendo sfumare la vittoria al 90? oggi). Più il KO 0-2 contro l’Al-Ittihad. Per l’ora c’è da voltare subito pagina, perché lesono finite e da adesso non si può più sbagliare.