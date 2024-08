Voto di scambio in Calabria indagato anche il sacerdote Antonio Foderaro | gli accordi col genero del boss per indirizzare le preferenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) C’èun preteperelettorale politico-mafioso nell’inchiesta “Ducale” che, a inizio estate, ha svelato gli intrecci tra politica e ‘ndrangheta a Reggio. È il, incaricato diocesano per l’informatica e direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose della città dello Stretto. A “don Antonello“, come viene chiamato, i carabinieri del Ros dedicano un intero capitolo dell’informativa consegnata al procuratore Giovanni Bombardieri, agli aggiunti Stefano Musolino e Walter Ignazitto e al sostituto della Direzione distrettuale antimafia Salvatore Rossello: gli investigatori evidenziano in particolare “il dinamismo relazionale” tra il prelato e Daniel Barillà, principaledel filone “politico” dell’inchiesta, “grande elettore” di Pd e Fratelli d’Italia edel presuntoDomenico Araniti di Sambatello.