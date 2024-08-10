Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 17:30 (Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 17.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA GENI CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A CASTELNUOVO DI PORTO ALTEZZA VIA DI VALLELINDA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 16:30 - 24 ORE 16. NOTIZIARIO 10 08. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA SPINACETO DSIREZIONE LATINA SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VBIA GARIBALDI DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA STRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO ALTEZZA ACCESSO LAGO DI VICO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE A MONTALTO DI CASTRO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE DOGANELLE DIREZIONE AURELIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 15:30 - NOTIZIARIO 10 08. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN PROVINCIA DI ROMA A MONTECOMPATRI CODE SULLA PRINCIPALE VIA MAREMMANA III TRA VIA FELICE GIOVANNI E VIALE EUROPA DIREZIONE FRASCATI IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO LA STRADA STATALE VIA SALARIA PER LAVORI PROGRAMMATI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA RIETI NUCLEO INDUSTRIALE CITTADUCALE MENTRE IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE A MONTALTO DI CASTRO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE DOGANELLE DIREZIONE AURELIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA A FONDI SULLA STRADA STATALE APPIA LATO ROMA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLE GROTTE DIREZIONE STRADA REGIONALE FLACCA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA SULLA REGIONALE VIA PER FIUGGI A TECCHIENA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE SANTA CECILIA DIREZIOONE FROSINONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 13:30 - RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA! PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. Servizio fornito da Astral. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 13. romadailynews
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