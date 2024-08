Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 17.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA GENI CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A CASTELNUOVO DI PORTO ALTEZZA VIA DI VALLELINDA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral