Uccisa da un colpo di fucile alla testa | 31enne trovata senza vita in casa cos' è successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Undinon ha lasciato scampo a una donna di 31 anni, morta nel pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto, a Siena. A dare l'rme i vicini, che hanno sentito con chiarezza uno sparo provenire dall'abitazione accanto. All'arrivo dei soccorsi, però, la donna, originaria della Colombia e cuoca di professione, era già. Per lei, quindi, non c'è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a colpire la donnasarebbe stato unaccidentale, esploso per sbaglio da alcuni familiari che stavano maneggiando l'arma in quel momento. Sul posto, oltre ai soccorsi, è giunta anche la squadra mobile, che ha delimitato gli accessie poi ha ascoltato i parenti della vittima. La squadra della polizia scientifica, invece, ha effettuato i rilievi del caso per capire cosa siadi preciso.