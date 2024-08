Turismo | quanti pericoli per i viaggiatori italiani

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 agosto 2024): dai bagagli rubati, al maltempo, alle truffe, ecco tutte le paure che affliggono iIlè un settore in continua evoluzione, che si adatta alle esigenze e alle preoccupazioni dei. In questo contesto, la banca digitale Revolut ha condotto un’indagine per scoprire quali sono le principali paure degliquando viaggiano. I risultati offrono uno spaccato interessante sulle insicurezze che accompagnano gliin giro per il mondo. Polizia contro le truffe online -Ansa- Notizie.comLa perdita o il danno dei bagagli rappresenta la principale preoccupazione per i. Secondo l’indagine di Revolut, il 44% degli intervistati teme che i propri effetti personali possano essere rubati, danneggiati o smarriti durante i loro spostamenti.