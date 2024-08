Toy Story 5 | il film racconterà giocattoli contro tecnologia!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024) Toy5: il! Woody e Buzz torneranno per Toy5 della Disney Pixar. Andrew Stanton dirigerà la prossima puntata del franchise. Parlando al D23, Stanton ha detto che questa volta iche sono sempre stati lì per i bambini troveranno il loro lavoro tagliato su misura per loro quando si scontreranno con l’elettronica. Il CEO della Disney Bob Iger ha confermato per la prima volta che un sequel era in lavorazione a febbraio 2023, insieme a nuove puntate nei franchise di “Frozen” e “Zootropolis”. All’epoca non sono stati forniti ulteriori dettagli, solo che sembrava che il nuovonon sarebbe stato un altro spin-off come “Lightyear” con Chris Evans, ma un ritorno alla storia principale incentrata su Woody e Buzz.