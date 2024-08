Tamponamento tra 9 auto sull' A4 nove feriti di cui due gravi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - Un incidente, che ha coinvoltovetture è avvenuto questa mattina nel tratto a tre corsie dell'strada A4 tra Meolo e San Donà in direzione Trieste al chilometro 424. Forti disagi al traffico, anche perché in coincidenza con l'intensità dei transiti per le vacanze. Nell'incidente sono rimaste feritepersone di cui due. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e personale distrade Alto Adriatico. Il traffico era molto intenso già dal primo mattino con code a tratti che si registravano - prima dell'incidente - tra Meolo e Portogruaro e tra San Giorgio e Palmanova, sempre in direzione Trieste. A causa del grave incidente personale distrade Alto Adriatico, in sinergia con la Polizia stradale, ha chiuso il tratto interessato, ed ha reso obbligatoria l'uscita a Meolo per i veicoli provenienti da Venezia.