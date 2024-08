Taekwondo Salimi e Laurin trionfano nelle categorie +80 kg e +67 kg alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Va in archivio l’ultima giornata di competizioni al Grand Palais, spettacolare venue che ha ospitato le gare didi Parigi 2024. Non sono mancate le emozioni in questo atto finale, contrassegnato dallo svolgimento delle prove per le+80 kg maschile e +67 kg femminile. In campo maschile a spuntarla è stato l’iraniano Arianche, in finale, ha battuto il britannico Caden Cunningham in tre round. Una sfida tutta in rimonta per il neo Campione olimpico, il quale dopo aver perso il primo parziale per 6-3, ha ripristinato gli equilibri per 1-9 vincendo poi il terzo atto per 3-6 portando così a 3 il conto delle medaglie per l’Iran, grande protagonista della disciplina in questa rassegna a cinque cerchi.