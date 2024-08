Sono lacrime che fanno male | Gianmarco Tamberi eliminato a 2 27 alle Olimpiadi sfogo inconsolabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)ci ha voluto provare, con il cuore, la grinta, la caparbietà, il carisma che da sempre lo contraddistinguono. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ci ha voluto credere in una situazione ai limiti del fisicamente possibile, dopo essere stato in ospedale per due volte nel giro di sei giorni (l’ultima poche ore fa), dopo aver letteralmente vomitato sangue, dopo essere stato fortemente debilitato prima da un presunto calcolo renale e poi da una colita renale. Debilitato e ai limiti del presentabile, in una condizione che avrebbe sconsigliato a chiunque di presentarsi a una finale dellema non a chi ha sempre fatto dell’ardore agonistico e della tigna i suoi punti di forza.