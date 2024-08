Sienacolpo d' arma a testa | muore 31enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 18.40 Una donna di 31 anni è morta in casa, a Siena, per un colpo dida fuoco. Lo sparo è stato sentito dai vicini che hanno dato l'allarme. La vittima è di origini straniere.Lo sparo sarebbe partito accidentalmente mentre due familiari maneggiavano un'.Il proiettile ha raggiunto la donna alla. A nulla è valso l'intervento dei sanitari Sul posto gli uomini della squadra mobile e la polizia scientifica. Il compagno della, un sudamericana, è stato portato in questura per essere interrogato.