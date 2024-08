Serdar appiedato Faraoni e Frese infortunati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Da una veneta all’altra. Oggi il Cesena per proseguire il cammino in Coppa Italia dovrà superare l’Hellas Verona. Il livello di difficoltà ovviamente si alza, l’Hellas come del resto il Cesena è piena evoluzione visto il mercato ancora aperto. Chi arriva a questo incontro con motivazioni davvero forti e con un alto livello di emozione è Paolo Zanetti, allenatore dei gialloblu. Zanetti arriva dal bruciante esonero subito ad Empoli all’inizio dello scorso campionato di serie A per questo ha voglia di mettere subito alle spalle il passato e riproporsi come uno dei tecnici emergenti della nuova generazione. Quello che Zanetti predilige è un calcio offensivo, caratterizzato da un notevole pressing, il modulo preferito è quello con la difesa a quattro in linea, due centrocampisti e una linea di tre sulla trequarti dietro al centravanti.