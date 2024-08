Schianto auto-moto grave 19enne Portato al Maggiore in elicottero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedaleil centauro(M.T., residente a Bevilacqua), investito da una vettura ieri attorno alle 18.30 all’incrocio tra le via Cairoli e Risorgimento, dopo essere uscito dal lavoro, a Pieve di Cento. Secondo una prima ricostruzione dei testimoni e dei carabinieri intervenuti per i rilievi, il ragazzo si trovava in zona con un amico che lo seguiva in, e per cause ancora da accertare, immettendosi su via Risorgimento, sarebbe stato centrato da una vettura, guidata da una donna, che poi si è fermata più avanti, mentre un testimone si era fermato urlando e chiamando i primi soccorsi. La situazione è parsa subito seria, il ragazzo in un primo momento ha perso conoscenza, per poi riprendersi successivamente, ma è stato comunque caricato sull’elisoccorso, visto l’impatto dello, e ricoverato ala Bologna.