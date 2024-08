Raddoppio ferroviario prosegue il cantiere del primo lotto | chiusura prevista entro la fine del 2026

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024) Bergamo-Ponte San Pietro. Un’opera infrastrutturale che trasformerà il trasporto su binari per la città di Bergamo, unaperto e in fase di sviluppo che durante l’anno interessa migliaia di pendolari. I lavori per ilPonte San Pietro-Bergamo-Montello proseguono senza particolari intoppi, dopo la cerimonia ufficiale di inaugurazione dello scorso 5 febbraio alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Gli interventi sono suddivisi in due lotti: ilattualmente aperto è quello della Fase 1 del progetto, il potenziamento della linea Bergamo-Curno che prevede la soppressione del passaggio a livello di Curno, una serie di operazioni di recupero nelle stazioni di Bergamo e di Ponte San Pietro e l’attivazione della nuova fermata nel Comune dell’hinterland.