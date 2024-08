Pista definitivamente sfumata | niente Napoli scelta a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024)da fare, né per ile né per altre italiane: destinazione aper il calciatore, che sta finalmente per trovare squadra Finora sul mercato ilè riuscito a sistemare la difesa con gli acquisti di Buongiorno e Rafa Marin. Il primo sarà il perno centrale indiscutibile, il secondo invece dovrà giocarsi il posto con Di Lorenzo e Natan. Sembra un po’ più ai margini Juan Jesus, che potrebbe anche andar via se dovessero presentarsi delle buone occasioni. Per adesso però non è successo. Da non sottovalutare anche Mathias Olivera, che potrebbe diventare il braccetto titolare di sinistra – ruolo che fa in Nazionale con Bielsa. E, a proposito di quel ruolo specifico, Antonio Conte aveva individuato il rinforzo giusto e c’era stato un concreto tentativo della società per accontentarlo.