Pavone riapertura per due mesi

(Di sabato 10 agosto 2024) "Insieme al vicesindaco Marco Pierini abbiamo fatto un sopralluogo al. Ad ottobre ci sarà una pre apertura con inaugurazione. Poi sarà richiuso per gli ultimi lavori e già dal prossimo anno sarà riconsegnato ufficialmente alla cittadinanza". A dare la notizia l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, precisando che il teatro rimarrà aperto anche per il periodo natalizio, in modo da ospitare eventi in tema con le festività. Tra le date in cartellone, l’8 dicembre, con il musical Cats, proposto dalla scuola Naturalmente Danza di Perugia.