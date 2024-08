Parigi 2024 Tamberi lascia l’ospedale | Io ci sarò

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 ago. (askanews) – “I will be there”, “Io ci”. Lo ha scritto su instagram Gianmarcodopo avereto. Nonostante il dolore per la colica, l’azzurro dice di voler prendere parte alla finale olimpica del salto in alto questa sera allo Stade de France. “Lo staff medico federale Fidal, a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarconel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera”. Lo hanno fatto saper il CONI e la Fidal con una nota congiunta. . L'articolo: “Io ci” proviene da Ildenaro.it.