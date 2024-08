Olimpiadi Parigi 2024 le medaglie dell’Italia | Diretta 10 agosto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 10 agosto 2024), le10Sono 36 leconquistate finora dall’Italia alledi: undici ori, dodici argenti e tredici bronzi. Ieri è stata una giornata incredibile per gli azzurri con ben 6conquistate: una d’oro nel ciclismo, una di argento nei 10.000 metri femminili e ben quattrodi bronzo. L’Italia, che ha già superato il numero di ori vinto a Tokyo 2020 (10, ora siamo a 11 ndr) punta quantomeno ad eguagliare il record della precedente olimpiade quando si era portata a casa ben 40. Per quanto riguarda il programma della giornata (qui il programma completo), occhi puntati soprattutto su Gianmarco Tamberi, che alle 19.00 scende in pedana con l’obiettivo di confermarsi campione olimpico nel salto in alto.