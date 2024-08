Oceania 2 | presentato il nuovo e colorato trailer del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 agosto 2024) La scorsa notte, durante il D23, la Disney haildi2, che vedrà il ritorno di Vaiana e Maui alla scoperta dell'oceano Questa notte, in occasione del D23, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato unufficiale di2. Ilriunisce Dwayne "The Rock" Johnson e Auli'i Cravalho. Alla presentazione del D23 la coppia ha eseguito una canzone del, intitolata "We're Back", e poi la Disney ha condiviso il. L'originaleè stato uno deipiù popolari su Disney+ negli ultimi anni, e la Casa di Topolino ha così tanta fiducia in questo sequel animato che ha effettivamente messo in pausa il remake in live-action dell'originale che aveva in programma.2: di cosa parla