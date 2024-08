Napoli-Modena oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv edi, match valevole per i trentaduesimi di finale di. Dopo una stagione disastrosa, la squadra azzurra ha deciso di affidarsi alla sapiente guida tecnica di Antonio Conte per risalire la china e a tornare ai fasti di due anni fa, quando con Luciano Spalletti la compagine partenopea riuscì a vincere il terzo Scudetto della sua storia. Adesso il tecnico pugliese dovrà almeno provare a riportare il club in Champions League., come seguire il match Dall’altra parte ci sarà la formazione gialloblù di Pierpaolo Bisoli che, dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, riparte con delle importanti ambizioni per il prossimo campionato di Serie B.