Napoli | Lukaku si allena in attesa di una chiamata

(Di sabato 10 agosto 2024) Secondo Il Corriere dello Sport, Romelu, attaccante del Chelsea, vuole solo il. Ecco cosa si legge: “Ildi Antonio Conte riparte questa sera senza Victor Osimhen, fuori dai convocati come accaduto nelle amichevoli estive. Il nigeriano attende novità per il suo trasferimento, ma ad oggi non ci sono ancora novità, mentre a Cobham, Londra, nel frattempo c’è Romeluche corre e siinanche lui che la situazione si sblocchi. Chissà se troverà il modo di guardare il debutto di Conte e di quella che lui spera diventi al più presto la sua squadra.è fuori dal progetto di Maresca, non convocato per la tournée negli States e nel corso delle vacanze ha pure seguito un programma coordinato dallo staff di Conte.