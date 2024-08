LIVE Sinner-Tabilo 6-4 2-1 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | set e break di vantaggio per il numero 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1: sbaglia in larghezza il rovescioed è dunque ancoraper Jannik nel secondo parziale. 0-40 TRE PALLE: appena scende l’intensità diJannik gli salta sopra, dritto vincente sulla riga! 0-30 Risposta molto profonda disi trova sorpreso e non tiene in campo il rovescio. 0-15 Sbaglia dopo il servizio. 1-1 Tiene facilmente a zero. 40-0 Largo il rovescio di. 30-0 Spinge di drittoe ottiene il punto. 15-0 Prima dinon tenuta da. 0-1, secondo ace. 40-15 Prova subito a chiudere con il dritto incrociato, palla appena larga. 30-15sbaglia sopra la rete un rovescio facile, su gran difesa di. 30-0 Viene a retee para un paio di passanti, la seconda volée è vincente con il rovescio.