LIVE Clasica San Sebastian 2024 in DIRETTA | Alaphilippe e Hirschi si giocano la vittoria

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Ultimi due chilometri per Hirshi e, Van Eetveld sembra aver mollato! 16.39 Van Eetvelt ha un ritardo di sette secondi, assai difficile che possa rientrare a meno che i due volponi avanti a lui non si guardino un po’ troppo 16.38 Siamo negli ultimi quattro chilometri di corsa! 16.37 CHE RISCHIO PER! Per poco stava finendo a terra perdendo il controllo della bicicletta in un tratto di pianura 16.36sono da soli in testa, ma ad un centinaio di metri c’è Van Eetvelt, che crede nella possibilità di rientrare! 16.35 Strada strettissima sulla salita, in un paio di tratti le ammiraglie facevano fatica a passare. 16.34 ECCOLO!! Scattone del francese,si porta su di lui, Van Eetvelt prova a resistere ma batte in testa! Finita la salita! 16.