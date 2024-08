Italia nella morsa del caldo | oggi 9 città da bollino rosso domenica il picco a 14

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 agosto 2024) Ancoraafricano sull’dae domani salgono a 14. Fine settimana di afa record L’si trova strettadi unsoffocante, con previsioni che annunciano un weekend di fuoco. Le temperature estreme hanno portato il Ministero della Salute a emettere un’allerta massima, segnalando diversecon il, simbolo di una situazione critica per quanto riguarda le ondate di calore.africano sull’– foto ansa – notizie.comLa giornata odierna vede novene elevate al massimo livello di allerta per il: Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Roma, Firenze e Rieti sono le metropoli più colpite. Altre undicisi trovano invece in condizione di allerta arancione (livello intermedio), tra cui Bologna e Napoli.