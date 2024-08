Cantiere all’ex teatro di Rolo Eseguite prove di carico del tetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Fino a oggi dovrebbe restare chiuso al traffico un tratto di via Nazario Sauro, a, per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavoridi, lo Spazio Aperto, chiuso dal terremoto 2012 per inagibilità. Nei giorni scorsi sono statedellediper le verifiche tecniche alla nuova copertura dell’edificio, che risulta essere ormai ultimata. Ci vorrà ancora tempo per poter rivedere riaperta la grande sala polivalente del paese, che per molto tempo era stata un importante punto di riferimento per la comunità locale. Dopo messa in sicurezza, ristrutturazione ed efficientamento energetico, saranno necessari nuovi progetti per completare l’opera di completo recupero dell’edificio. Da tempo sono ripartiti i lavori, per una tranche che prevede un costo di oltre un milione di euro. Molti i ritardi tecnici che hanno caratterizzato i lavori.