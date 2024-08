Campionessa di scacchi avvelena l’avversaria Cosa ha cosparso sui pezzi della rivale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Si sa che la rivalità sportiva a volte può essere esasperata e può portare gli atleti (o in questo caso, le giocatrici) a tentare qualsiasi mossa per sconfiggere l’avversario di turno. Ma quello che è successo in Russia ha veramente dell’incredibile. Il mondo degliè sotto choc per l’azione sconsiderata di una famosalocale, Amina Abkarova, che prima dell’iniziopartita contro la sua competitrice, Umayganat Osmanova, hacon una robusta dose di mercurio nel tentativo di “eliminare” – in tutti i sensi – l’odiatandola. A quanto pare, fra le dueste è c’è da tempo una fortissima rivalità, ma nulla poteva fare immaginare un simile epilogo. Il folle episodio è avvenuto mentre si svolgeva il “Dagestan Chess Campionship“, una competizione molto sentita che si svolge nella regione russa.