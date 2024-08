Benfica Neres vicino al Napoli Schmidt | In questo momento è un nostro giocatore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Incontinua a essere undel, ma sappiamo che il mercato è ancora aperto e che bisogna affrontare situazioni come queste. Ci sono diversi club interessati, tanti procuratori al lavoro e tutto può succedere, ma non possiamo concentrarci su“. Sono queste le parole di Roger, tecnico delche parla del futuro David. L’attaccante brasiliano è infatti sempre piùaldi Antonio Conte. “Dobbiamo concentrarci sul, sul lavoro che dobbiamo portare avanti per raggiungere gli obiettivi del club. Abbiamo una buona rosa, ma sono consapevole che potrebbero esserci delle uscite, ma non sono cose che posso gestire“, ha aggiuntoal: “Inè un” SportFace.