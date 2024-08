Basket | Steph Curry è irreale USA ancora oro olimpico Piegata la Francia solo nel finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Si scrive Team USA, si legge. Il marchio sull’orodegli Stati Uniti, il quinto consecutivo dopo la defaillance di Atene 2004, è il suo, con quattro triple una piùdell’altra negli ultimi 3 minuti. Anche la, pur ottima nel restare in partita fino alla fine, è costretta a piegarsi per 87-98. La superstar dei Golden State Warriors chiude a quota 24 con 8/12 da tre, mentre sono 15 i punti di Devin Booker e Kevin Durant e 14 quelli di LeBron James. Allanon bastano i 26 di un grandissimo Victor Wembanyama, alla primaolimpica a vent’anni, affrontata perfettamente, e i 20 di Guerschon Yabusele. Si comincia a ritmi altissimi, ma non sonoi canestri quelli che contano: LeBron James schiaccia e stoppa, Durant va da tre, ma laè lì, con Bercy pronta sempre a esplodere.