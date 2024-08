Banchi antiquari by night Sabato 17 l’inedita edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Il Mercatoo va in notturna. La data è quella del 17 agosto quando i tradizionalisaranno aperti e operativi fino alel 23. Il Comune di Lucca, su impulso dell’assessore al commercio e attività produttive, Paola Granucci, ha infatti deciso di rilanciare ulteriormente il tradizionale appuntamento, conserale, organizzata insieme all’associazione Heritage, che prenderà vita come di consueto nei luoghi più suggestivi e iconici del centro storico, in particolare: Piazza del Giglio, Piazza San Giusto, Piazza San Giovanni, Piazza San Martino, Piazza Antelminelli, Via del Battistero. Nell’occasione, rimarranno aperti i negozi di Via del Battistero, creando una sinergia tra il mercato e le attività commerciali locali.