ATP Montreal Matteo Arnaldi approda ai quarti di finale | Davidovick Fokina si ritira nel 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Prosegue il cammino di(n.46 del ranking) nel Masters1000 di. Sul cemento canadese, il ligure si è imposto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich(n.42 ATP) con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 3-0. L’iberico, infatti, si èto a metà del terzo parziale, probabilmente per un malessere che ha avvertito sul finire della seconda frazione., quindi, incontrerà neidiun sorprendente Kei Nishikori, tornato a spolverare il suo miglior tennis in questo torneo, vista l’affermazione contro il portoghese Nuno Borges. Nel primo setfatica a gestire i turni al servizio. La seconda è troppo morbida e, cancellata una palla break in apertura,deve subire l’iniziativa dell’iberico, suggellata dal doppio break (terzo e quinto game).