Aereo precipita tutti morti | lo schianto sulle case poi le fiamme

(Di sabato 10 agosto 2024) Undi linea èto e ci sono dei. Lo rende noto la compagnia aerea, precisando che sul volo 2283 viaggiavano 58 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. I vigili del fuoco hanno completato i lavori di spegnimento dellenell’area in cui èto l’. L’area è stata liberata per le attività forensi affidate al personale del Centro investigativo di prevenzione degli incidenti dell’aeronautica militare e alla polizia scientifica. Secondo la compagnia, l’to è un Atr-72 turboelica: aveva 14 anni e faceva parte della flotta della compagnia aerea Voepass Linhas Aéreas dall’ottobre 2022. Secondo quanto riporta la Cnn Brasil, il velivolo era stato prodotto a Tolosa, in Francia, nell’aprile 2010.