A un passo dal sogno Pianosi sfiora il podio | Grazie Riccardo per questa cavalcata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Avrà altre occasioni, questo è sicuro. Perché a soli 19 anni ha dimostrato già un grado di preparazione nella sua disciplina, il kitesurf, ed una grinta notevoli. Ma purtroppoè il ventesimo atleta italiano in gara alle Olimpiadi di Parigi a finire nella classifica delle medaglie di legno in cui l’Italia è in ’testa’. Il pesarese si arrende solo in finale nella corsa al, dopo una sfiancante gara di nervi per i continui rinvii dovuti ai cali di vento. La finale a quattro, che avrebbe dovuto svolgersi l’altro ieri nelle acque di Marsiglia, era stata interrotta dopo una sola regata, vinta dall’austriaco Valentin Bontus, che si è poi laureato campione olimpico. Ieri alle 14.